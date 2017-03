Kinderen maken dankbaar gebruik van VVE-verklaring

Brief van de dag: ouders willen graag voorschoolse educatie



Als jeugdarts stel ik vast of een kind in aanmerking komt voor een VVE-verklaring. Die verklaring houdt in dat een kind vanaf 2,6 jaar recht heeft op een plek waar Vroegtijdige en Voorschoolse Educatie wordt geboden, om te voorkomen dat het op de basisschool begint met een achterstand in de Nederlandse taal.



Het onderwerp VVE-verklaring is een dagelijks thema in mijn spreekkamer. Soms zijn ouders teleurgesteld als ze de spreekkamer verlaten na een gesprek over een VVE-verklaring.



Dit is niet zoals Aleid Truijens in haar column van 25 februari stelt, omdat ouders verplicht worden tot het gebruik maken van de gekregen VVE-verklaring.