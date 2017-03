Kiezers zouden het liefst allemaal hun eigen partij oprichten

Er hangt een anticlimax in de lucht

Maar nu de PVV in de peilingen aan het wegzakken is, en de tweestrijd tussen Wilders en Rutte uitblijft, zie je de media-spektakelwaarde wegebben. Er hangt een anticlimax in de lucht. De alom verwachte kettingreactie van 2017 als jaar van de definitieve doorbraak van het rechtspopulisme zou wel eens in Nederland al gebroken kunnen worden. Ook Marine Le Pen is niet meer hyperdominant in de Franse peilingen, terwijl Alternative für Deutschland tot stilstand is gekomen. Leek de overwinning van Donald Trump eerst een enorme boost voor de rechtspatriottische lente, nu zou zijn regeer-geklungel wel eens fors nadelig kunnen uitpakken.



Want het zou best kunnen dat in Frankrijk de sociaal-liberale kandidaat Emmanuel Macron gaat winnen, in Duitsland de nieuwe SPD-leider Martin Schulz (maar anders zeker opnieuw Angela Merkel), en dat ook in Nederland continuïteit aan het langste eind trekt. Alles wijst op het aantreden van een links- dan wel rechtsdragend middenkabinet, dat de brede consensus van de Nederlandse politiek braaf gaat uitvoeren. Inclusief de waarschuwingen van de PVV. Hoezo populistische revolutie?