Kiezers zijn populistische correctheid PVV zat

Wilders laat ons gewoon zitten met wat vage beloften en onhaalbare plannen Henny

Henny en zijn vrouw Lien horen bij de grote groep teleurgestelde kiezers die de PVV, na jaren van populisme zonder resultaten, in de steek laten. 'Die leugenaar beweert de vertegenwoordiger van het volk te zijn, terwijl maar een deel van de mensen het met hem eens is. Maar dat mag je niet benoemen hè, van de populistisch-correcte elite.'



Grote zorgen maakt Henny zich over de staat van de democratie. 'De democratie wordt door de PVV uitgehold. Ze luisteren niet naar de argumenten van het volk. Nederlanders willen een democratie met alles d'r op en d'r an. Met rechters enzo en vrijheden voor iedereen. Maar daar is meneer Wilders helemaal niet in geïnteresseerd.'



'Alles noemt-ie schandelijk', zegt Lien. 'Niks is goed. Terwijl er hartstikke veel goed gaat! Hij zit alleen maar te roepen in zijn ivoren toren, maar hij heeft geen idee wat er echt leeft bij de mensen. Hij kijkt weg van de feiten. Een wegkijker, dat is-ie.'