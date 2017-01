Kiezers zijn best bereid meer te betalen voor vlees

Ontmanteling Europa

Wat sommige politieke stromingen maar niet wil lukken, heeft een kleine groep terroristen met kinderlijk gemak voor elkaar gekregen: het begin van de ontmanteling van Europa. Na een aantal aanslagen hebben België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk afgelopen week besloten paspoortcontrole in te stellen voor internationale hogesnelheidstreinen. De oude landsgrenzen worden zo verder in ere hersteld. En vrij reizen voor alle Europeanen wordt verder bemoeilijkt, want er gaan nu ook ontmoedigende procedures en wachtrijen op stations ontstaan.



Tot deze bijzondere knieval voor terrorisme werd besloten door drie ministers en, voor Nederland, een hoge ambtenaar. Voor ons land was het besluit kennelijk dusdanig triviaal dat we onze minister liever thuis hielden om hem de kans te geven af te treden vanwege de bonnetjes van Teeven.



Voor terroristen zelf verandert er overigens weinig. Zij zullen na een aanslag niet langer per Thalys of vliegtuig kunnen vluchten maar lopend, per bus of gestolen auto grenzen over moeten. Dat waren altijd al de meest geschikte methodes.



Erik de Vroom, Leiden