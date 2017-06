Kiezers lijken voorkeur te geven aan een softe Brexit

Gezien deze context is de uitslag een ongekende electorale afstraffing voor de kersverse premier

Niets, helemaal niets is van dit alles terechtgekomen. Gezien deze context is de uitslag een ongekende electorale afstraffing voor de kersverse premier en een die in de toekomst als voorbeeld kan dienen voor de gevaren van politieke hoogmoed.



En die ook politici buiten Groot-Brittannië stof tot overpeinzing zal geven over het gemoed van de moderne kiezer. Die lijkt definitief geëmancipeerd van partijpolitieke binding en laat zich niet met eenvoudige praatjes het bos in sturen. Vooral, zoals in het geval van May, als die praatjes neerkomen op een eindeloze herhaling van een aantal slogans - zonder dat ooit de inhoudelijke onderbouwing volgt, in debatten of elders.