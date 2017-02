Kiezer beslist welke partijen stempel op regeerakkoord drukken

Met nog 16 dagen te gaan dringt de onvermijdelijke vraag de verkiezingsstrijd binnen: wie gaat straks met wie? Premier Rutte mag graag zeggen dat daarmee de verkiezingen onrecht worden gedaan, maar dat is een miskenning van de Nederlandse situatie. Met zeker twaalf kandidaten voor een of meer Kamerzetels heeft niemand het nou eenmaal alleen voor het zeggen. Temeer daar de PVV inmiddels door vrijwel alle partijen is uitgesloten en ook het aloude politieke middenveld gebukt gaat onder de versplintering. De kans is groot dat straks een wonderlijke regenboogcoalitie nodig is om het land überhaupt weer aan een regering te helpen.



Dat is tegelijkertijd de cynische werkelijkheid en de kracht van de Nederlandse politiek: het achterkamerspel van de kabinetsformatie is zeker zo bepalend voor de richting van het landsbestuur als alle programma's en CPB-doorrekeningen bij elkaar. De kracht zit in de ervaring dat er uiteindelijk altijd weer voldoende vereende krachten zijn om een regering mogelijk te maken.