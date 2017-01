Keffende en kijvende kuttenlikkers

In principe ben ik hartstikke immuun voor keffen en kijven, na alle bipolaire verloofdes die ik versleet

In Avó's tuin scharrelen geiten, een haan, divers pluimvee en een setje Vietnamese hangbuikzwijnen. Ik heb dus de lusten van een kinderboerderij naast de deur, en niet de lasten.



Maar nu komt het: oma heeft twee kuttenlikkers en die keffen de godganse dag. Over het gekukel van die haan wil ik het niet hebben, want dat hoort nou eenmaal bij het buitenleven. Op die fiets kan ik dan ook gaan jeremiëren over de uitstoot van houtkacheltjes in de wijde omgeving en over Nordic Walkers die hun stoma's legen op mijn strandje.



In principe ben ik hartstikke immuun voor keffen en kijven, na alle bipolaire verloofdes die ik versleet, maar het probleem is dat mijn honden aanslaan als ze oma's kuttenlikkers horen keffen. En mijn honden zijn geen mietjes. Die overstemmen met hun gebas gemakkelijk het gebulder van de oceaan. En dan ga ik anticiperen, lig ik nachten wakker en speelt de psoriasis weer op. Op die manier wordt mijn leven een hel, ondanks dat magistrale uitzicht op de oceaan en het schitterende weer (het is al wekenlang elke dag onbewolkt en ruim 20 graden). Ik roep 2017 daarom nu vast uit tot annus horribilis.