Katja Schuurman over Geenstijl: kijk eens buiten je eigen bekrompen kaders

Daarbij mag ik natuurlijk al helemaal niks zeggen, want ik draag bij aan seksistisch gedrag van mannen omdat ik houd van een mooi decolleté en weleens uitdagend op een foto sta. Nu hoef ik de Volkskrantlezer waarschijnlijk niet uit te leggen dat seksisme betekent 'het discrimineren op grond van geslacht' en dat dat met seks an sich in principe niks te maken heeft. Maar de gemiddelde Geenstijler vindt dat allemaal best ingewikkeld. Dingen met nuance enzo. Ik vond het toen wel een goed idee om een en ander uit te leggen in een paar simpele Twitterberichtjes. Vergezeld van een foto van mijn billen, natuurlijk als knipoog naar Dumpertreeten, om aan te geven dat je niet pas serieus genomen kan worden als je een coltrui draagt. Ik houd van onze vrijheid om te zijn wie we zijn en anderen te omarmen voor wie zij zijn. Ik hecht aan de wetenschap dat we allemaal gelijkwaardig zijn - anders maar gelijk. En ik houd van seks. Als ik een knappe naakte man met een erectie zie, objectificeer ik hem ook; het is dan een lustobject. Dat betekent vanzelfsprekend niet dat ik vervolgens alle mannen als lustobjecten zie. Met kleding aan, in een andere omgeving, kan je bijvoorbeeld ook heel leuk met ze kletsen.



Ik wil mensen graag uitdagen buiten de soms zo bekrompen kaders van hun manier van denken en kijken te treden. De wereld wordt er zoveel mooier en interessanter van. Maar ook wat onoverzichtelijker, en ik snap dat dat voor sommigen te ingewikkeld is.