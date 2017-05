Kansarmen zijn de stiefkinderen van de moderne democratie

Er is een deltaplan nodig, waarvan een basisinkomen een hoofdbestanddeel is

Die tijd vervliegt. Er is geen productieprobleem meer. Automatisering en robotisering hebben ertoe geleid dat bijvoorbeeld een autofabriek tegenwoordig met 90 procent minder werknemers toe kan dan tien, twintig jaar geleden. Een onomkeerbare, wereldwijde ontwikkeling. Er komen steeds minder vaste, reguliere banen. Het Internationaal Monetaire Fonds stelde dezer dagen vast - en bevestigde daarmee in het voorbijgaan ook het gelijk van Piketty - dat van het nationaal inkomen steeds meer naar kapitaalbezitters gaat en steeds minder naar werknemers.



Naast het klimaat is er het gigaprobleem hoe het groeiend aantal mensen zonder vast werk in de toekomst een fatsoenlijk inkomen krijgt en een gevoel van eigenwaarde kan behouden. Er zal een deltaplan moeten komen, waarvan een basisinkomen een hoofdbestanddeel is.



In de politiek is dat (nog?) voor dovemansoren gesproken. Een levenslang arbeidsloos inkomen voor erfgenamen van superrijken is oké, een basisinkomen voor 'onderwallers' een schande. Beleid en taalgebruik van de politiek zijn afgestemd op kansrijken, op de 50 procent van de bevolking met een IQ boven de 100. Kansarmen en die andere 50 procent worden behandeld als stiefkinderen. Zo baart de democratie zelf het (verkeerde) populisme. Als de bakens niet snel in sociale richting worden verzet, zal ze er binnen afzienbare tijd door verslonden worden.



Sytze Faber is oud-hoofdredacteur van Friesch Dagblad, politicoloog, columnist.