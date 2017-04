Kan een gezin uit Aleppo wel aarden in een Duits dorp?

'Ga in Duitslands dorpen wonen.' Dat welgemeende advies gaf bondskanselier Merkel aan de in Duitsland levende statushouders, in de verwachting dat nieuwkomers sneller integreren in kleine gemeenschappen dan in de grote stad. De vraag is of de bewoners van de ontvolkte gebieden in het oosten het met haar eens zijn. De wolf is er teruggekeerd. Auto's met kentekens uit andere landsdelen worden er argwanend nagestaard. Ouderen halen herinneringen op aan de overzichtelijke verhoudingen in de DDR-tijd. De laatste jongeren hangen rond bij het laatste dorpscafé. Als het schemert, worden de rolluiken klaterend nedergelaten. Het is dus de vraag of een gezin uit Aleppo hier vlot zal kunnen aarden.