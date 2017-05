Kabinet, staar je niet blind op wind- en zonne-energie

Maar daarmee is niet het hele verhaal verteld. Het grote nadeel van wind- en ook van zonne-energie is de leveringszekerheid. Als het niet waait, leveren de molens geen stroom en moet vaak de kolencentrale of een andere energiebron worden aangezet om dit tekort op te vangen. Ander nadeel is dat, als het wel waait, alle energiebedrijven hun windmolens laten draaien - de molens hebben immers geen grondstoffen nodig - waardoor er een piek in het aanbod zit en dus een dal in de prijs. Hoe meer windmolens er draaien in Europa, hoe hoger deze piek zal zijn.



Het blijft voor het kabinet daarom zaak zich niet blind te staren op één energiebron, maar continu de optelsom te maken van alle benodigde energiebronnen zodat een eerlijke afweging kan worden gemaakt, en ook open te blijven staan voor andere opties.



Het lijkt in ieder geval wijs om de grote investeringen in wind op land nog eens tegen het licht te houden. Windmolens op land leiden vaak tot ongenoegen bij omwonenden, vallen ten prooi aan eindeloze procedures en de rendementen belanden vaak bij schimmige investeerders. Wind op zee is hard op weg veel aantrekkelijker te worden.