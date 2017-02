Joops theater ziet voortaan af van verstikkende subsidie

Weggedoken in een wijkje achter de Steenstraat houdt dit theater zich verborgen voor de tijd. Weet het maar eens te vinden. Kaartjes koop je à contant - dat moet natuurlijk anders, zegt Joop, want klanten willen klik-klik kaartjes via internet. Maar er moet al zoveel anders. Wie wil reserveren, belt gewoon en dan kom je in het grote boek, en dan is er iemand achter de kassa die dat boek openslaat en jouw naam ziet staan. Vermoedelijk Joop zelf, of zijn vriendin Ria. Daar moeten de mensen op vertrouwen, maar vertrouwen is steeds dunner gezaaid, dat weet je.