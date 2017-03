Jij bent graag ongelukkig, whatsappte een ex me

'Jij bent graag ongelukkig, dat is lastig voor mensen die gelukkig willen zijn', liet een ex me per WhatsApp weten.



Ik was er niet echt op ingegaan, dat leek me beter, toch liet de opmerking me niet los. Ik was nieuwsgierig, naar alles, ook naar het ongeluk, maar betekende dat dat ik graag ongelukkig was?



Mijn voorstellingen van geluk kwamen niet altijd overeen met die van andere mensen. De teleurstelling moest niet worden verdoezeld maar onderzocht en uitgebeend, dat is de taak van de schrijver.



Pas later drong het tweede deel van haar mededeling tot me door.