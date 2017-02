Je overal thuis willen voelen, is dat niet overspannen?

We bevinden ons momenteel in Chinatown, maar we willen even niets Aziatisch. Wat zijn de mensen allemaal doelgericht, van werk naar huis, van winkel naar winkel, gepantserd met een voorwaartse blik, terwijl de onze speurend de zijstraatjes aftast, want daar zit natuurlijk het tentje voor de echte kenners.



Ineens houdt nichtje halt, neemt de situatie in zich op en verzucht met de diepe empathie die zwangere vrouwen lijkt aan te komen waaien: 'Ik kan me wel voorstellen dat die oude Nederlanders, die blanke Nederlanders heel erg moeten wennen aan het straatbeeld.