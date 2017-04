Je moet niet alles willen weten wat je kind doet

Iedere dag zonder gedoe is een dag opgelucht ademhalen

Het is, denk ik, echt niet zo dat ouders van nu denken dat hun kinderen het alleen maar leuk moeten hebben, dat het beter voor ze is als er geen duidelijke regels gelden. Wat hier in het geding is, is de kwetsbaarheid van de ouder als het zijn of haar kind betreft. Kinderen die verdrietig zijn, teleurgesteld, die het moeilijk hebben, dat is een ramp voor een ouder en is overigens van alle tijden. Zoals mijn moeder vroeger al zei: als een van jullie hoofdpijn heeft, krijg ik het ook.



Een ongelukkig kind roept fysiek voelbare ellende op bij moeders en vaders. Het kind dat thuiskomt met een verhaal over pesten, over niet geselecteerd zijn, tranen vanwege gemiste kansen, betekent een acute knoop in de maag, als het al niet een loodzware steen is. Terwijl je het liefst een potje zou mee janken, moet je sterk, wijs en onafhankelijk optreden. Dat vraagt nogal wat. Je springt als ouder van schots naar schots. Iedere dag zonder gedoe is een dag opgelucht ademhalen.



Wat er veranderd is ten opzichte van vroeger is dat we veel meer van onze kinderen en hun struikeltocht meekrijgen. Whatsapp is de verlengde babyfoon. Kleine en grote zorgen worden onmiddellijk gedeeld, we kunnen 24/7 zien waar we zijn en hoe laat ze in hun bed nog ruzie liggen te maken.