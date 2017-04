Japan is gidsland in gastvrije toiletten in openbare ruimte

Interview uw grootmoeder

Een mooi, weemoedig verhaal van Mark Moorman over Emma Morano, de zopas overleden laatste mens uit de negentiende eeuw. En vooral een spectaculaire gewaarwoording hoe dichtbij de stoffige geschiedenis is.



Emma's opa kon haar vertellen over Chopin die in zijn jeugd nog volop componeerde. Misschien had hij het over zijn vader, die tegen Napoleon vocht of zijn grootmoeder van1760, toen koning Willem I nog lang niet geboren was. Laat staan Napoleon zelf, Nietzsche, Thorbecke of Van Gogh.



Nog twee oma's verder en we zitten in de Gouden Eeuw.



Interview uw grootmoeder.



Joost Heyink, Zuidwolde (Gn)