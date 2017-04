Is staking internationaal gezien geen recht meer?

De oudste organisatie van de Verenigde Naties is niet de Veiligheidsraad, de FAO (voedsel), de Unesco (onderwijs) of de WHO (gezondheid). Het is de ILO - de International Labour Organisation of Internationale Arbeidsorganisatie.



Zij werd in 1919 opgericht, twee jaar na de Russische Revolutie, in het heetst van de arbeidersstrijd. Om mondiale verpaupering te voorkomen moest internationaal worden vastgelegd dat concurrentiestrijd over de ruggen van werknemers niet kon worden geaccepteerd.