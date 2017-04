Is iedereen gewapend tegen lage rente voor lange tijd?

Net toen voor het eerst sinds de crisis de goeie oude tijd van rentes van 4 procent leek terug te keren - en sommigen bijna in paniek nog snel een hypotheek af- of oversloten - daalt de rente alweer.



Het rendement op de tienjarige Duitse obligatie (Bund) is in vergelijking met vorige maand gehalveerd: van 0,4 naar 0,2 procent. De tienjarige rente op de Amerikaanse staatsobligatie (treasury), die na de verkiezing van Trump even opliep tot 2,6 procent, is terug op het niveau van de tijd dat Hillary Clinton de gedoodverfde winnaar van die verkiezingen was.