Is het tijd voor een buitenlandse premier?

Een goedkopere optie zou de Engelsman Tony Blair zijn. 'Die man was vroeger een heel grote, maar heeft al jaren geen land meer geleid. Dat is een nadeel. Maar hij durft wel impopulaire maatregelen te nemen, dat heeft hij in het verleden bewezen. Daarnaast zal hij op en top gemotiveerd in de Kamer verschijnen omdat zijn laatste termijn in Engeland geen succes was. Hij is uit op revanche.'



Het is volgens Wouter de Winther overigens niet zo dat er in Nederland geen talent rondloopt. 'Veel geschikte Nederlandse kandidaten zijn al bezet. Hans de Boer zit bij VNO-NCW, Neelie Kroes is werkzaam bij Uber en Lil' Kleine richt zich op zijn muziekcarrière. Daarom is misschien het moment aangekomen om het eens te proberen met een buitenlandse premier. Nederland verdient het allerbeste.'