Is hernieuwd kolen delven 'water naar de zee dragen'?

De Engelse taal kent zijn eigen uitdrukking voor 'water naar de zee dragen': Bringing (of taking, carrying, selling) coals to Newcastle - kolen brengen, meenemen en dragen naar of verkopen in Newcastle.



In 1538, nog ver voor de tachtigjarige oorlog, exporteerde Newcastle-upon-Tyne al 15 duizend ton kolen. Het had geen zin om kolen naar die stad te brengen, net zoals het in Nederland weinig zin had om water naar de zee te dragen.