IS gaat tij keren met nieuw logo

'Wij geloven dat onze boodschap van genocide en onverdraagzaamheid in 2017 meer dan ooit relevant is', aldus IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. 'Maar vandaag de dag denkt het publiek bij de naam 'IS' al snel aan 'nederlaag' of 'ondergang'. Dat is jammer. Kennelijk hebben we onze boodschap de afgelopen tijd niet duidelijk genoeg weten te communiceren. Mensen moeten weer positieve associaties krijgen bij het merk IS.'



De mogelijk overleden IS-leider heeft een communicatieadviseur in de arm genomen die de consistentie van de huisstijl streng zal bewaken. 'In het nieuwe logo is zichtbaar gekozen voor de verbinding van de factoren etnische zuiveringen op historische schaal, systematische moord, het vervolgen van minderheden en aanverwante oorlogsmisdaden', aldus senior brand manager Søren McMillan. 'De kleuren zwart en wit blijven natuurlijk behouden, die verwijzen naar de wie-niet-voor-ons-is-moet-dood-mentaliteit waarmee het publiek is vertrouwd geraakt. Deze sterke visuele identiteit drukt uit dat IS een organisatie is die met beide benen in het verleden staat, maar tegelijk met een schuin oog naar de toekomst kijkt.'