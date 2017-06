Is een bail-in zoveel leuker dan een bail-out?

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) telt 2,6 miljoen deelnemers. Woensdag verloor dit fonds 1 miljoen euro op een belegging in de Spaanse bank Banco Popular, die door de private reddingsactie ineens waardeloos werd. Dat is nog geen 40 cent per deelnemer - zeg: één ouderwetse gulden of een bijdrage in het centenbakkie van de orgeldraaier. PFZW deed daar niet moeilijk over. Die belegt in 2.700 bedrijven. You win some, you lose some, zo heet het dan.