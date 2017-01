Is de Nederlandse opvoeding de allerbeste?

Dit zeggen Nederlandse opvoeders

artikelNederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld en dat heeft alles te maken met hun opvoeding, staat in het boek The Happiest Kids in the World - Bringing up children the Dutch way (van Rina Mae Acosta en Michele Hutchison). Is opvoeden op z'n Hollands inderdaad de beste methode ter wereld?