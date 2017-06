Is de demografische tijdbom te ontmantelen?

'Zonde. Gooit haar leven nu al op slot.' Tien jaar geleden werden tienerzwangerschappen in de onderklasse gezien als een van de grote sociale problemen van de westerse samenleving. Vooral in de achterstandswijken van grauwe indus-triesteden, zoals in Groot-Brittannië, liepen meisjes van nog geen 18 jaar al achter de kinderwagen, hopelijk nog samen met de vagebond die hiervoor verantwoordelijk was.



Inmiddels groeit in Groot-Brittannië het aantal zwangere vrouwen van boven de 40 sneller dan dat van onder de 20. Of: de meeste vrouwen kiezen eerst voor een carrière en werkzaam leven, voordat ze een kind nemen. En nu in de reactie: 'Die moet nog zo nodig.