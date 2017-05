Ionica Smeets heeft een paar fijne wiskundepuzzels om over na te denken

'Warme dagen. Meer zou ik de Heer niet vragen, als hij antwoorden zou', zong Raymond van het Groenewoud en hij had natuurlijk gelijk. Al zou ikzelf de Heer óók nog vragen om een paar fijne wiskundepuzzels om over na te denken in de zon.



Met die warme dagen zat het wel goed deze week, daarom nu twee mooie raadsels die ik de laatste tijd tegenkwam. De eerste komt uit het boek Can You Solve My Problems? van Alex Bellos. Dit raadsel bleef knagen nadat ik het had gelezen en uiteindelijk ben ik midden in de nacht uit bed geklommen om het met pen en papier nog eens na te rekenen.