Investeer 1 miljard extra in mobiliteit

Liever een ander scenario? Dan is het nu tijd te investeren in de infrastructuur en de reis van deur tot deur. Idealiter wordt openbaar vervoer iedere dag als betrouwbaar ervaren, met persoonlijke service en ultiem gemak. Je kunt fiets en auto veilig en snel kwijt. Dat klinkt als toekomstmuziek, maar het is te doen, zeker als politici het maakbaarheidsideaal afstoffen en zich realiseren dat alles draait om mobiliteit.



Doorslaggevend wordt of we de samenhang waarborgen. Gestroomlijnd ov vereist een hoge graad van afstemming. Tussen lightrail, sprinters, intercity's en hsl-treinen en tussen bus-, metro- en trambedrijven. Een naadloze combinatie met de (elektrische) auto is onontbeerlijk. Daarom werkt NS nu in één Mobiliteitsalliantie - met onder meer Transport en Logistiek Nederland, ANWB en de Fietsersbond - samen aan de toekomst van de mobiliteit. De afgelopen jaren hebben we de verantwoordelijkheid opgeknipt en verdeeld onder al die partijen, met een lappendeken en afstemcircus als resultaat. Gaan we zo door, dan verliest Nederland de slag.