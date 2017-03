Informeer de Koning over de vorming van zijn kabinet

Met weer een formatie op komst ligt de vraag op tafel of het niet wat té rigoureus was. Hoewel de nieuwe procedure een vlotte formatie in 2012 allerminst in de weg stond, voltrok het proces zich op momenten nog meer in de achterkamers dan vroeger. Zoveel transparanter wordt het niet per definitie als het aan de politici wordt overgelaten.



In die zin is het geheel negeren van het paleis in hoge mate symbolisch. Bovendien gaat het voorbij aan het feit dat de Koning nu eenmaal deel is van de regering - totdat het parlement anders beslist. In die positie heeft hij informatierecht: hij wordt door zijn kabinet trouw op de hoogte gehouden van het kabinetsbeleid. Dan is het wel zo logisch en hoffelijk om hem ook te informeren over de vorming van zijn kabinet. Zolang het bij informeren blijft, kleeft daar geen enkel gevaar aan.