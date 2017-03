In studio klinkt muziek wel degelijk zoals die bedoeld is

Brief van de dag: Muziek horen zoals die bedoeld is

Al zolang mensen in staat zijn geluid vast te leggen, streven ze naar de perfecte opname - zonder ruis. Dat is onzin, stelt musicoloog Melle Kromhout in zijn proefschrift (Wetenschap, 16 maart). Ruis is een essentieel onderdeel van een goede muziekweergave, vindt hij. De 'natuurlijke' opname bestaat niet.



Kromhout zegt dat je 'zelfs in de studio niet hoort hoe de muziek bedoelt is. Dat gebeurt pas als de sound engineer alle componenten mixt. Dat klinkt totaal anders dan alle losse componenten in de opnameruimte'. Dat laatste is waar, maar mixen gebeurt ook in de studio en derhalve hoor je daar dus wel degelijk de muziek zoals die bedoeld is. Het gaat dan om de balans tussen de verschillende instrumenten en stemmen, de klankkleur, de effecten en zelfs het arrangement (door eventueel dingen weg te laten die wel opgenomen zijn).



Vaak wordt de muziek daarna nog 'gemastered', een geluidsbewerking om de mix zo optimaal mogelijk te laten klinken, in het geval van een cd/lp de verschillende opnamen zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten qua toon en volume en om de pauzes tussen de verschillende nummers te bepalen.



Het remasteren gebeurt vaak door specialisten in een 'masteringstudio'. Een op zich door velen onderschat en m.i. belangrijk proces, maar toch vooral een technische bewerking. Ik ben inmiddels ruim 35 jaar producer/technicus/musicus en ik heb me overigens nog nooit druk gemaakt over een beetje ruis in een opname. Zo lang het niet te gek wordt gaat artistiek boven techniek!



Coos Grevelink, Zuidbroek