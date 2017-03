Ik wist trouwens al wat hij had gestemd: Denk

Ik schoot uit: wist je dat Denk direct in contact staat met dictator Erdogan?

Het was rond half acht en ik was onderweg naar een verkiezingsfeest in Amsterdam. De taxi waarin ik zat werd gereden door een Marokkaanse man, hij had een flinke religieuze baard, zo eentje die met een schaar bij de barbier in de moskee is bijgeknipt. Hij begroette mij met agchi, dat iets betekent als naaste of verwant. De betekenis moest ik net even opzoeken, want ik had het tot nu toe alleen in filmpjes uit Syrië gehoord. Volgens Google komt deze term ook voor in het jodendom en christendom.



Ons gesprek mondde uiteindelijk uit op - hoe kan het ook anders op verkiezingsdag - wat heb jij gestemd? Terwijl ik eigenlijk al wist wat hij had gestemd. Diezelfde ochtend had ik mijn vrouw Mirjam er op het laatste moment van overtuigd te stemmen op mijn partij en belde mijn moeder al haar vriendinnen om te bevestigen dat ze hadden gestemd op mijn partij.



Maar ik had geen zin om dat allemaal aan de taxichauffeur te vertellen. Ik wist trouwens al wat de taxichauffeur had gestemd: Denk.

In een soort van reflex schoot ik uit: wist je dat Denk direct in contact staat met Erdogan? Die ene dictator die ons allemaal heeft uitgemaakt voor nazi's en fascisten? Die ene dictator die een ontelbaar aantal mensen heeft opgesloten, martelt en verkracht? Ik moest de vlam even dimmen, want we kwamen bijna aan op mijn bestemming.