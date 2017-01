Ik sta daar niet omdat ik een zwarte Nederlander ben

Meer geld?

Een van de weinige kwesties waarover in Nederland brede consensus bestaat, is dat er meer geld moet naar verpleeghuiszorg. Organisatie-adviseur Maarten de Bok becijferde voor deze krant dat het beschikbare budget van 68.000 euro per bewoner per jaar voldoende is om goede zorg te kunnen leveren.



Een directeur-eigenaar van een Vlaams woonzorgcentrum liet me weten 'toch even met de ogen te moeten knipperen toen ik het artikel las'. In Vlaanderen is namelijk ongeveer 43.000 euro per bewoner per jaar beschikbaar, veel minder dus dan in Nederland. Uiteraard bestaan ook hier klachten over de geleverde zorg en een hoge werkdruk. Toch mogen we stellen dat in beide landen het gemiddelde niveau van de geleverde zorg hoog is. Het verschil in kosten roept de vraag op hoe goed de beschikbare middelen worden besteed. Is de werkdruk in Vlaanderen (nog) hoger dan in Nederland, is de kwaliteit van de zorg er lager, of wordt het geld er, juist vanwege de schaarste, beter besteed?



Zo net voor de verkiezingen zal, gezien de gevoeligheid en bestaande consensus in Nederland, wel geen politicus dit punt durven maken. Het gaat echter om de besteding van miljarden per jaar. Misschien toch iets voor de Rekenkamer of zorgondernemers?



prof.dr. Jos Benders, KU Leuven/ Norwegian University of Science and Technology, Trondheim