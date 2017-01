Ik heb niks tegen nepnieuws, mits het geestig is opgeschreven

Deze fopwetenschappers verspreiden onophoudelijk hilarisch nepnieuws

Het motto van Mullers website komt van Ovidius: facta canam; sed erunt qui me finxisse loquantur (ik ga over feiten zingen maar sommigen zullen zeggen dat ik ze verzon).



Nu las ik dat studenten aan de Columbia University Ovidius' meesterwerk Metamorfosen willen verbieden omdat het koloniaal, racistisch en seksistisch is: de voorspelbare riedel der Wekker-achtigen. Deze fopwetenschappers verspreiden onophoudelijk hilarisch nepnieuws onder een academische dekmantel.



Ik begin de dag altijd met @RealPeerReview, een platform dat nauwgezet de ideologische rimram van deze social justice warriors bijhoudt. Terecht, want het zijn gevaarlijke hoaxen en bovendien altijd erbarmelijk slecht geschreven. Mijn vader was een bevlogen wetenschapper en draaide zich in zijn graf om als hij niet dood was. Pa was de eerlijkheid zelve, al heb ik nooit tastbaar bewijs kunnen vinden voor het bestaan van zijn legendarische Mierenkrant.