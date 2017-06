Ik had moeten beseffen dat anoniem doneren een slecht idee is

Het is niet overdreven om te stellen dat Emi Stikkelman verwoed gezocht heeft naar haar biologische vader; verwoed als in woedend, razend van drift. Dinsdag stond haar verhaal in deze krant en al lezende begon het me te duizelen. Zoveel moeite, zoveel inzet. Een betere zaak waardig? Ik zal dat nooit zeggen.



Zeventien jaar lang heeft deze vrouw, geboren als 'kind van een zaaddonor', gezocht naar de man achter dat zaad; eerst via Spoorloos, en later via Amerikaanse commerciele dna-databanken. Dan komt ze op het spoor van een Australische achternicht, schakelt een 'familieonderzoeker' in en uiteindelijk, na minutieus spit- en graafwerk, ziet ze de man die zij haar vader mag noemen.