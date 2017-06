Ik ga nog even door over Bertold Brecht, niemand houdt me bezig zoals hij

Ik ga nog even door over Bertolt Brecht, een fascinerende man. Eigenlijk ken ik nu niemand die me zo bezighoudt. Ja, natuurlijk, die verschrikkelijke Trump, die me nachtmerries bezorgt.



Op Wikipedia lees ik: Brecht werkte mee aan het scenario voor de film van Fritz Lang, Hangmen Also Die!, dat gebaseerd was op de moord in 1942 op Reinhard Heydrich, nummer 2 in de SS, en bedenker van de Holocaust. Hans Eisler werd genomineerd voor een Academy Award voor zijn muziek. De samenwerking van drie vooraanstaande vluchtelingen voor het nazi-regime - Lang, Brecht en Eisler - is een voorbeeld van de invloed die deze generatie van bannelingen had op de Amerikaanse cultuur.