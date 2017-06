Iedereen die gekleurd en 'arrivé' is, moet soortgenoten als gek gaan voortrekken

Het is een gepikeerd mailtje. Ik heb mijn jonge vriend, die nog 30 moet worden en er werk van maakt zich zo weinig mogelijk te binden, aangespoord te solliciteren op een vacature. Dit leek me net iets voor hem. Maar nu heeft hij gezien dat je eigenlijk alleen een kans maakt als je 'bicultureel' bent. Vriend is een blanke, Nederlandse, heteroseksuele man, die wel zo zijn eigenaardigheden kent, maar die vallen net niet in de prijzen van het 'biculturele'. Dus gemopper van zijn kant: over het individu, dat de facto is 'opgeheven' en het feit dat we bezig zijn iedereen weer 'vast te ketenen aan de groep waartoe iemand volgens zijn of haar uiterlijke kenmerken behoort'.