Huilen in de Kuip, als uitvloeisel van het Grote Lijden van Feyenoord

Woudestein is te klein voor een zee van vreugdetranen, en dus dacht heel Feyenoord zich na het behalen van het kampioenschap naar de ook volle Kuip te spoeden, de tempel die gewend is aan overspoelende emoties. Zo was het scenario van de dag die de droge akkers na achttien jaar moest laten onderlopen van geluk.



'Het speelveld is het heiligdom van spelers en technische staf', zegt de omroeper op Woudestein telkens, over de mogelijke bestorming van het veld. Het loopt anders en mede door die sensatie is sport zo mooi, zo verslavend. Huilen in de Kuip, jazeker, maar dan van verdriet, van ontzetting, als uitvloeisel van het Grote Lijden van Feyenoord.