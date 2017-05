House of Cards went ons aan keiharde politici

Boudewijn Steur, historicus en werkzaam bij het ministerie van BZK:



'Televisieseries en films bepalen onze opvattingen over het politieke systeem. Dat we continu geconfronteerd worden met het Amerikaanse kiessysteem beïnvloedt onze ideeën of we een gekozen burgemeester moeten hebben. Ook krijgen we lessen mee over slecht en goed beleid. Tot slot beïnvloedt tv onze ideeën over goed leiderschap.