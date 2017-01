Hoge koersen VS lijkt goed nieuws, maar is het niet

Dat de Dow Jones nu alweer boven de 20 duizend punten is beland, had niemand acht jaar geleden kunnen bevroeden. De wereld zat toen middenin de grootste crisis sinds de jaren dertig en de verwachting bij velen was dat het decennia zou duren voordat de economie zich weer helemaal zou hebben hersteld.



Niets bleek minder waar. Na vier jaar waren de koersen weer op pre-crisisniveau en nog vier jaar later is het Amerikaanse bedrijfsleven nog eens ruim 40 procent in waarde gestegen. Goed nieuws, temeer daar aandelenkoersen vaak een goede voorspeller zijn van economische groei.



Voor een al te uitgelaten stemming is echter geen reden. Het herstel wordt slechts ten dele gedreven doordat bedrijven veel beter presteren. De grootste duw komt van de lage rente, waardoor spaarders en beleggers naarstig op zoek zijn naar rendement en zo de aandelenkoersen opstuwen. Door de lage rente steken bedrijven zich bovendien gretig in de schulden. Het geld wordt vaak gebruikt om eigen aandelen in te kopen, zodat de winst over minder aandeelhouders hoeft te worden verdeeld en aandelen meer waard worden. De groei wordt dus (opnieuw) vooral veroorzaakt doordat Amerika zich, aangemoedigd door de lage rente, dieper in de schulden steekt.