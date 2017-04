Hoe wapen je je als man tegen de vrouwelijke opmars?

In veel opzichten zijn de Verenigde Staten ons voorland en dat geldt zeker ook voor de (machts)relaties tussen mannen en vrouwen. Die zijn drastisch aan het veranderen. Sinds 1967, toen Valerie Solanas haar manifest Society for Cutting Men publiceerde, bijten vrouwen van zich af. Een militant feminisme, zoals Solanas dat propageerde, is slechts een van de manieren waarop vrouwen zich een weg banen door het mannelijk oerwoud. Maar één ding is daarbij zeker: van de etiketten die lang het verkeer tussen mannen en vrouwen regelden, is niet veel meer over. Dit stukje gaat over de vraag hoe mannen zich wapenen tegen de vrouwelijke opmars.