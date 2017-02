Hoe valt het Griekse drama uit te leggen?

De geloofwaardigheid van 'de politiek' komt steeds meer onder druk te staan

Intussen is het alom bekend dat de massieve steun die Griekenland redde (en daarmee de euro) voor het grootste deel bij 'de schuldeisers uit het noorden' is terechtgekomen, maar twee jaar later betaalt de helft van de Grieken nog steeds geen belasting zoals Marc Peeperkorn op de voorpagina bericht ( 10 februari).



De minister van Financiën Yanis Varoufakis gaf ruim een maand vóór Verhofstadt in Nieuwsuur ook al toe dat de Griekse samenleving corrupt, bureaucratisch en inefficiënt is. In twee jaar tijd is dus niets veranderd. De Grieken houden niet van factcheckers van buitenaf, onderhandelaars zijn niet welkom. Griekenland maakt 2 procent uit van de eurozone en de staatsschuld an sich hoeft geen probleem te zijn zoals Peter de Waard in 'De Kwestie' van 9 februari op uitstekende wijze uitlegt.



Maar in deze tijden van Trump en oprukkend populisme zien we dat de geloofwaardigheid van 'de politiek' steeds meer onder druk komt te staan. Hoe valt dit Griekse drama uit te leggen nu de jacht op de wispelturige kiezer in volle gang is?



Rien Geurts uit 's-Hertogenbosch oud-docent aardrijkskunde en economie