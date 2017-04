Hoe schelden we schuld kwijt in een geseculariseerde samenleving?

David Brooks schreef vrijdag in The New York Times, naar aanleiding van een essay van Wilfred McClay, over schuld in onze tijd. Religie biedt doorgaans uitzicht op vergiffenis, al was het na de dood. Zonder dat uitzicht is er geen verleiding meer om 'het goede' te doen.



Jezus is uit grote delen van het Westen verdwenen, de schuld is gebleven. Via het concept van aangeboren privileges is de erfzonde stiekem teruggekeerd.



Schuld zonder hoop op vergiffenis maakt het slachtofferschap aantrekkelijk en vergiftigt het debat. Hoe kom ik namelijk van mijn schuld af? Zelf slachtoffer worden, aldus Brooks.