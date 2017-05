Hoe ongemakkelijk en pijnlijk het soms ook is: praat over de dood, vraag ernaar

Ontwijken

Als ik ergens mee kan helpen dan laat je het wel weten hè

In het schemergebied tussen leven en dood moest ik elke dag beslissingen voor de eerste keer nemen. Meer of minder morfine, pijn of bewustzijn en uiteindelijk: thuis opbaren of niet, houten kist of rieten kist. En later: ouderlijk huis verkopen of er zelf in wonen, dagboeken van mijn ouders lezen of niet?



'Als ik ergens mee kan helpen dan laat je het wel weten hè', is de zin die me het meest heeft teleurgesteld. Ik was zo moe, moest zoveel regelen en had geen idee waar ik überhaupt behoefte aan had. Laat staan dat ik iemand anders kon vertellen wat te doen. Andere vrienden en familie ontpopten zich tot helden, omdat ze gewoon kwamen opdagen. Of opeens met een aanhanger voor de deur stonden van het huis van mijn ouders, dat nu opeens van mij en mijn zusje was, met de vraag wat naar de stort kon. De deur van de buren ging nooit op slot, zodat we altijd naar binnen konden voor thee of een knuffel. Een vriendin: 'Ik zit in de trein met wijn en boodschappen en kom voor jullie koken.'