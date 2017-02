Hoe lucratief is de fusie- en overname-industrie?

Maar in zakenoorlogen is dat not done. Als partijen in een overnamestrijd verwikkeld raken, laten ze zich niet bijstaan door dezelfde adviseurs: zakenbanken, vennootschapsadvocaten en pr-firma's.



De Financial Times onthulde deze week echter dat Kraft Heinz voor de verdediging van het overnamebod van 134 miljard euro op Unilever in de media gebruikmaakte van een pr-bureau dat onderdeel was van WPP, het reclamebureau dat mondiaal de advertentiecampagnes voor Unileverproducten als Calvépindakaas, Omowaspoeder, Zendium-tandpasta en Blue Bandmargarine doet.