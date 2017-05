Hoe het grootste burgerzonnepark van Nederland ontstond

Het regent, niet de beste weersomstandigheid om een zonnepark te bekijken. Het is op de oude stortplaats van Tjalling en Jantine Holwerda, 10 hectare grond die al jaren niets ligt te doen. Er is aan een golfbaan gedacht, aan een mountainbikeparcours, maar goed, wie komt er nou helemaal naar Garijp om te golfen. 'Het was woest en ledig', zegt Jantine, 'en nu is er licht.'



Hoor je niets over op radio en tv, waar klimaatontkenners oneindig blijven kakelen, vechtend tegen windmolens. Onderwijl wordt Nederland ingelegd met zonneparken. Rijen panelen op onbruikbare grond, almaar groter, liefst exponentieel. Schaal is alles in het land van de verkaveling.