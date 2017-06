Hoe goed functioneert Amerika nu het een supermacht zonder hoofd is?

Softe blokkade

Wat de Saoedi's en hun bondgenoten doen in Qatar is, volgens de oorspronkelijke definitie, al een oorlogsdaad

Wat de Saoedi's en hun bondgenoten doen in Qatar is trouwens, volgens de oorspronkelijke definitie, al een oorlogsdaad: het sluiten van grenzen en waterwegen en het tegenhouden van vluchten, in wat optelt tot een soort softe blokkade. De blijken van steun van Iran en Turkije zijn overigens het soort stappen dat historisch gezien van crises open conflicten maakt. Escalatie volgt op escalatie tot de echte oorlog uitbreekt.



Behalve: in de historische voorbeelden, 1914 en de rest, was er geen mondiale hegemoniale macht met strijdkrachten die ongehoord veel sterker zijn dan die van alle rivaliserende machten - en die er belang bij heeft dat conflicten lokaal blijven en grenzen ongewijzigd. En het belangrijkste punt van de Pax Americana, het beste argument dat al dat geld dat we er aan uitgeven goed besteed is, is de belofte dat het dit soort regionale conflicten beperkt houdt - door wisselend landen die anders in wapenwedlopen of open oorlogen verwikkeld zouden zijn, vertrouwen te geven, te imponeren of te beschermen.



En dus vertrouwen we op onze onaangename vrienden de Saoedi's om geen regionale oorlog te beginnen omdat ze van ons afhankelijk zijn voor hun militaire materieel en doen we, vaak, ook nog het vechten voor ze. We vertrouwen op onze onaangename vijanden de Iraniërs om geen regionale oorlog te starten omdat ze geen directe confrontatie met ons willen riskeren. We verwachten van Qatar dat het onze bemiddeling accepteert (onder andere) omdat we een grote militaire basis op hun territoir hebben. En terwijl de Qatari's en al die andere spelers - Koerden, Turken, Irakezen, Israëli's - allen hun manieren hebben om de staart te zijn die de hond rondslingert, begrijpen ze dat er grenzen zijn, dat ze moeten zien te krijgen wat ze willen zonder dat wij ons tegen hen keren.