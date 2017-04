Hoe de brave burger bezwijkt onder spierballenpolitiek

Het is vaak gedocumenteerd: de populaire spierballenpolitiek van 'keihard aanpakken' en 'minder begrip, meer straf voor ciminelen' heeft ook talloze niet-criminelen getroffen. Brave burgers of ondernemers die een formuliertje verkeerd invulden, die vergaten iets te melden aan de uitkeringsinstantie, die er even niet uitkwamen met een schuld, die een acceptgiro van het CJIB over het hoofd zagen. Zó druk zijn beleidsmakers en bestuurders met laten zien hoe 'keihard aanpakken' eruit ziet, dat ze zichzelf soms verdwaasd terugvinden op het slagveld, nog nahijgend, knuppel in de hand, tussen kermende slachtoffers. Helemaal vergeten voor wie ze er ook alweer waren.



Gisteren herhaalde de Raad van State, die naast adviseur van de regering ook de hoogste bestuursrechter is, dat deze hang naar bestuurlijke flinkheid het risico in zich draagt van doorslaan.