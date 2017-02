Hoe bewijs je een delict zonder politie in de buurt?

Lees ook: Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch diende vandaag een initiatiefwet die af moet rekenen met verbale intimidatie op straat. Is er voldoende draagvlak voor zo'n verbod? En zo ja, kun je het eigenlijk wel handhaven?

Op zichzelf is het een goede zaak om wettelijk vast te leggen dat straatintimidatie uit den boze is. Op de werkvloer is het immers ook al verboden collega's lastig te vallen met ongewenste intimiteiten, of wat vroeger omfloerst werd om schreven als 'oneerbare voorstellen'. Door een verbod af te kondigen stelt de samenleving op de duidelijkste manier de normen in het maatschappelijk verkeer vast.



Strafbaarstelling maakt het de slachtoffers mogelijk aangifte te doen. Maar de grote vraag is of de nieuwe wet effectief gehandhaafd kan worden. Het gaat om een lastig te bewijzen delict, dat per definitie plaatsvindt wanneer de politie in geen velden of wegen te zien is.



Bij wijze van tegenwerping hanteert Marcouch het voorbeeld van de potloodventers. Die doen hun jas en broek ook nooit open als de politie naast hen staat, maar worden desondanks wel met grote regelmaat opgespoord.