Hoe Aboutaleb de PvdA kan redden van oud-links

Wouter Bos was in de jaren die volgden zeer succesvol in het terughalen van teleurgestelde PvdA-kiezers, mogelijk door zijn 'lekkere kontje' en aanbeveling van Pim Fortuyn, maar ook door zijn luisterend oor en pragmatisme.



In deze periode brak ook Aboutaleb door als wethouder van Amsterdam. Het leek er dus op dat PvdA afstand had genomen van 'oud-links' en zijn taboes, maar al in 2006 vroeg Hans Wansink zich in de Volkskrant af 'hoe diep gaat de vernieuwing eigenlijk? Levert Bos behalve stemmen ook een nieuw programma?' Hij voorzag ook al dat de kans groot was dat oud-links op den duur de macht in de PvdA weer zou terugnemen.



Wat er afgelopen jaren is gebeurd, is dat de nieuwe consensus na Fortuyn door de extreme polarisatie van Wilders inderdaad is verdwenen en de oud-linkse taboes bij links onder druk van Denk weer terug zijn. De PvdA lijkt een zeer grote groep kiezers definitief verloren te zijn aan partijen als SP, PVV en nieuwkomers.

De kans is reëel dat de PvdA Aboutaleb na de verkiezingen naar voren schuift als redder