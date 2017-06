Historicus Coos Huijsen: 'Wees niet bang voor de Koning'

Oude reflex

De macht ligt sinds 1848 al niet meer bij de Koning, dus dat is geen probleem

Er speelt eigenlijk ook geen zwaarwegend principieel verschil. Beide stromingen vinden dat de politieke macht hoort te liggen bij de gekozen volksvertegenwoordigers. Degenen die ertegen zijn dat de Koning bij de formatie een rol speelt, doen dit vanuit de oude reflex dat terugdringing van de rol van de Koning democratisch gezien altijd een verbetering inhoudt. Maar aangezien de macht niet meer bij de Koning ligt, hetgeen sinds 1848 het geval is in Nederland, is dat geen relevante overweging. Het enige bezwaar dat overblijft komt voort uit een te theoretische benadering van de democratie.



Die benadering ontkent dat een democratie pas tot leven komt binnen haar cultuurhistorische context, in overeenstemming met haar eigen geschiedenis en met de instituties die daarbinnen hun specifieke rol zijn gaan spelen. Hieruit ontstaan, aan de hand van de ervaring, geleidelijk voor ieder herkenbare rituelen, die functioneel kunnen zijn. Waarom zouden we het koningschap hiervan uitsluiten?



Bovendien speelde de Koning zijn rol in de formatieprocedure vóór 2012 niet zozeer als persoon, maar als instituut. Hij (in de praktijk vooral zij, maar we spreken hier over de constitutionele institutie) gaf de procedure een zeker gezag en accentueerde met zijn betrokkenheid het de partijpolitiek overstijgende aspect van de formatie.



Doordat de Koning begon met een consultatieprocedure kregen vanaf het eerste moment geluiden van buiten het partijpolitieke circuit, dat wil zeggen van de Koning zelf, en van zijn adviseurs (vicepresident van de Raad van State, voorzitters van beide Kamers en eventuele Ministers van Staat) een legitieme basis. De formatie verliep in 2012 weliswaar vlot, maar dat er niet van buitenaf was meegedacht, bleek uit de direct noodzakelijke aanpassing van het regeerakkoord en uit de veronachtzaming van de rol van de Eerste Kamer.