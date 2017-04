Hier is een schoolvoorbeeld van mislukte sportsponsoring in de maak

Turks referendum

Voordeel: Nederland zal minder vatbaar zijn voor spanningen tussen Turkse groeperingen

In het commentaar van de Volkskrant van 11 april steekt Hans Wansink de tegenstemmers bij het Turkse referendum een hart onder de riem door te stellen dat zij onze steun, solidariteit en bewondering verdienen door openlijk uit te durven komen voor hun weerzin tegen het Erdoganregime.



Ik vind dat met deze bewoordingen wordt aangetoond hoe scheef de huidige situatie is: normaliter zou het voor de hand moeten liggen dat Turken die in de Nederlandse rechtsstaat zijn opgegroeid tegen het uithollen van de democratie in Turkije zijn.



Nu Turkije er blijkbaar op uit is om in andere landen wonende Turken als Turkse onderdanen te blijven beschouwen is het mijns inziens noodzakelijk om een einde te maken aan de situatie waarin deze groep zowel in Nederland als in het land van herkomst een stem kan uitbrengen.



Toen de PVV voorstelde om een eind te maken aan de dubbele paspoorten was ik daar op tegen. Voortschrijdend inzicht door de recente ontwikkelingen hebben mij overtuigd dat dit toch overwogen moet worden. Tenzij er andere mogelijkheden zijn om het geïmmigreerde Nederlanders onmogelijk te maken dat zij via het stemrecht verbonden blijven met de politiek in hun land van herkomst. Voordeel: Nederland zal minder vatbaar zijn voor spanningen tussen Turkse groeperingen die samenhangen met de politiek in en van Turkije.



Aat de Jong, Middelburg