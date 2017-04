Het wordt tijd dat de bosjeshomo's ook eindelijk uit de struiken komen

Na een oproep van Barbara Barend zetten honderden mannen en vrouwen maandag een foto op twitter waarin zij hand in hand liepen, hashtag #allemannenhandinhand of #handinhand. Dit uit protest tegen de mishandeling van een homopaar dat zaterdagavond in Arnhem hand in hand over de Nelson Mandela-brug liep. Pechtold en Koolmees kwamen hand in hand het Binnenhof op en ik zag Dijsselbloem en Asscher hand in hand op het strand.